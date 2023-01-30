В России отмечают 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Как пишет Pravda.Ru, режиссер родился в Амурской области, после окончания школы устроился рабочим сцены в Иркутском драматическом театре. В 1941 году ушел на фронт, в марте 1943 года подорвавшись на мине, попал в госпиталь, после чего был комиссован.
В 1949 году смог поступить во ВГИК, а уже с 1955 года попал на работу в “Мосфильме”. Именно Леониду Гайдаю принадлежит рекорд, который никто не сможет побить. Пять его лент становились чемпионами проката. Это “Операция Ы и другие приключения Шурика”, “Кавказская пленница” и “Бриллиантовая рука”. Позже он повторил успех сняв ленты “Иван Васильевич меняет профессию” и комедиею “Спортлото-82”.