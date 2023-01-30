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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

В России отмечают 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая

30 января 2023, 13:04
Фото: pxhere.com
30 января выдающемуся советскому кинорежиссёру и мастеру комедии Леониду Гайдаю исполнилось бы 100 лет.

Как пишет Pravda.Ru, режиссер родился в Амурской области, после окончания школы устроился рабочим сцены в Иркутском драматическом театре. В 1941 году ушел на фронт, в марте 1943 года подорвавшись на мине, попал в госпиталь, после чего был комиссован.

 

В 1949 году смог поступить во ВГИК, а уже с 1955 года попал на работу в “Мосфильме”. Именно Леониду Гайдаю принадлежит рекорд, который никто не сможет побить. Пять его лент становились чемпионами проката. Это “Операция Ы и другие приключения Шурика”, “Кавказская пленница” и “Бриллиантовая рука”. Позже он повторил успех сняв ленты “Иван Васильевич меняет профессию” и комедиею “Спортлото-82”.

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