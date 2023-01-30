В Омске пройдут первые пневмоиспытания макета ракеты «Ангара» для Восточного

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
На предприятии «Полёт» завершили сборку второй ступени макета «Ангара-НЖ». После чего специалисты приступили к пневматическому испытанию. Сборка сейчас находится на одном из окончательных этапов, сообщают в Роскосмосе.
В это же время на баки горючего первой летной ракеты-носителя «Ангара-А5» идет монтаж двигателя, сборка гидропневматических узлов, а также прокладка бортовой кабельной сети.
«Ангара-НЖ» является электрозаправочным макетом ракеты-носителя «Ангара-А5» для Восточного, который позволит протестировать первую летную ракету к пуску, а также проверить технические и стартовые объекты комплексов космодрома.