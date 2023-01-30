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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

В Омске пройдут первые пневмоиспытания макета ракеты «Ангара» для Восточного

30 января 2023, 10:55
Фото: Роскосмос
Продолжается изготовление первой летной ракеты-носителя «Ангара-А5» для космодрома Восточный и ее макета «Ангара-НЖ».

На предприятии «Полёт» завершили сборку второй ступени макета «Ангара-НЖ». После чего специалисты приступили к пневматическому испытанию. Сборка сейчас находится на одном из окончательных этапов, сообщают в Роскосмосе.

В это же время на баки горючего первой летной ракеты-носителя «Ангара-А5» идет монтаж двигателя, сборка гидропневматических узлов, а также прокладка бортовой кабельной сети.

«Ангара-НЖ» является электрозаправочным макетом ракеты-носителя «Ангара-А5» для Восточного, который позволит протестировать первую летную ракету к пуску, а также проверить технические и стартовые объекты комплексов космодрома.

Фото: Роскосмос
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Омск#Омская область#Новости#Роскосмос#Ракеты
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