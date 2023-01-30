В Омске поддержкой жен мобилизованных займется тренер по бизнесу и фитнесу

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В Омске в январе 2023 года открылся региональный штаб Комитета семей воинов Отечества (КСВО). Руководительницей проекта стала тренер по танцам, бизнес-коуч и телесно-ориентированный терапевт Марина Брагина.
Как оказалось, причин для такой смены деятельности нашлось сразу несколько.
«Во первых, мой старший сын является добровольцем участником СВО
Во вторых, я имею большой опыт в сфере общественно полезной деятельности и развития проектов направленных на помощь и поддержку.
В третьих, мой профессиональный интерес в сфере психологии, где я развиваюсь несколько лет и получаю второе высшее образование, повышаю свою квалификацию. Я вижу актуальность и востребованность психологической помощи. Очень хочу масштабно развивать в Омске это направление совместно с коллегами и партнерами», — писала Брагина в соцсетях 18 января.
Подобные региональные штабы в итоге появились во всех российских регионах. В рамках пресс-конференции в Доме журналистов, состоявшейся 30 ноября, Марина Брагина рассказала подробнее об омском штабе и его проектах.
В состав штаба вошли мамы и жены мобилизованных, контрактников и добровольцев СВО. Сейчас, по словам Брагиной, число участниц достигло шести человек. Они поддерживают омичей, чьи родные также находятся в зоне СВО, оказывают юридическую помощь.
Одним из первых проектов комитета стал фотопроект «Жена Героя»: женщины будут фотографироваться в военной форме и писать письма.
«Это поддержит моральный дух бойцов. Человек, глядя на это, не может оставаться равнодушным и захочет помогать. В проекте 16 участниц — жены, невесты, мамы. 5 февраля пройдет первая фотосессия. Затем подготовим фотовыставку, где все желающие смогут увидеть живые истории жизни», — уточнила руководительница местного штаба.
В феврале также состоится патриотический квест «Я солдат», где на одной из точек дети будут плести маскировочные вести.
А уже на этой неделе региональный штаб организует круглый стол, где представители профильных министерств, волонтеры и все заинтересованные обсудят единые каналы, куда семьи смогут обращаться в случае появления каких-либо вопросов.