В Омске поддержкой жен мобилизованных займется тренер по бизнесу и фитнесу

В состав штаба вошли мамы и жены мобилизованных, контрактников и добровольцев СВО. Сейчас, по словам Брагиной, число участниц достигло шести человек. Они поддерживают омичей, чьи родные также находятся в зоне СВО, оказывают юридическую помощь.