Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

В Красноярске под суд пойдет 18-летний наркоторговец

Сегодня, 10:27
В Красноярске крае пойдет под суд 18-летний местный житель, пойманный на торговле наркотиками в составе группы лиц.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, по данным следствия, в мае-августе прошлого года он списался в интернете с неизвестными и приобрел наркотическое массой не менее 14 граммов. Расфасовав его по пакетам, он положил их в 11 тайников для последующей продажи. После чего был задержан.

После утверждения обвинительного заключения по возбужденному в отношении молодого человека уголовному делу, оно отправлено в суд.




Подпишитесь
Инсайд. «Титан-Агро» возглавит фигурант уголовного дела о преднамеренном банкротстве
Сегодня, 05:42
Авдошиным все же придется платить администрации Омска за землю
Сегодня, 11:28
Радугу не отменяют: Хинштейн высказался о «маразме» из-за запрета пропаганды ЛГБТ
Сегодня, 04:59
Ленинградский мост в Омске с 15 февраля перекроют почти на полтора года
Сегодня, 09:27
Разливом нефти под Омском заинтересовалось министерство региональной безопасности
Сегодня, 10:35
В Омске поддержкой жен мобилизованных займется тренер по бизнесу и фитнесу
Сегодня, 07:28