В Красноярске под суд пойдет 18-летний наркоторговец

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, по данным следствия, в мае-августе прошлого года он списался в интернете с неизвестными и приобрел наркотическое массой не менее 14 граммов. Расфасовав его по пакетам, он положил их в 11 тайников для последующей продажи. После чего был задержан.