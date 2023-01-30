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Posted Вчера, 13:54

Published Вчера, 13:54

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

В Иркутской области иномарка и грузовик сгорели дотла

30 января 2023, 13:54
Фото: 1MI
В Иркутской области на трассе Р-255 «Сибирь» произошло ДТП. Грузовой автомобиль столкнулся с внедорожником, оба транспортных средства сгорели дотла, погибли два человека.

ДТП произошло 29 января рядом с поселком Замзор в Нижнеудинском районе, сообщает 360tv.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону. Автомобиль Suzuki Escudo столкнулся с большегрузом, после чего машины загорелись. На видео с места аварии видно, что пожар уничтожил кабину грузовика и кузов, а от легковой машины остался только обугленный остов.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы не успели спасти водителя и пассажира легкового автомобиля — они погибли. Информация о состоянии водителя грузовика не уточняется.

Движение на участке ДТП регулируют инспекторы ГИБДД. Как уточнили в ГУ МЧС России по Иркутской области, на дороге организовано реверсивное движение, работают спасатели, которые тушат пожар после аварии.

#Происшествия
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