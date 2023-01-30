В Иркутской области иномарка и грузовик сгорели дотла

ДТП произошло 29 января рядом с поселком Замзор в Нижнеудинском районе, сообщает 360tv.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону. Автомобиль Suzuki Escudo столкнулся с большегрузом, после чего машины загорелись. На видео с места аварии видно, что пожар уничтожил кабину грузовика и кузов, а от легковой машины остался только обугленный остов.