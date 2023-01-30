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Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Ученые рассказали о пользе орехов для сердца и психики

Сегодня, 10:11
По данным американских ученых, заменой сладкому десерту без вреда для организма могут быть орехи.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на The Motion, Калифорнийский университет провел исследование с участием 95 человек.

Ученые обнаружили, что существует связь между такими явлениями, как метаболиты триптофана, кровяное давление, частота сердечных сокращений и чувство сытости. В этой группе оказались люди, у которых есть избыточный вес или ожирение.

Выяснилось, что орехи могут поднять настроение, А также препятствовать появлению депрессии и тревожности. Заменой конфетам, шоколаду и другим сладостям могут быть лесные орехи весом всего 50 грамм.

При их употреблении здоровье станет лучше, а риск подхватить хронические заболевания — меньше.



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