Ученые рассказали о пользе орехов для сердца и психики

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на The Motion, Калифорнийский университет провел исследование с участием 95 человек.
Ученые обнаружили, что существует связь между такими явлениями, как метаболиты триптофана, кровяное давление, частота сердечных сокращений и чувство сытости. В этой группе оказались люди, у которых есть избыточный вес или ожирение.
Выяснилось, что орехи могут поднять настроение, А также препятствовать появлению депрессии и тревожности. Заменой конфетам, шоколаду и другим сладостям могут быть лесные орехи весом всего 50 грамм.
При их употреблении здоровье станет лучше, а риск подхватить хронические заболевания — меньше.