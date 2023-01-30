Турбизнес просит правительство оставить детский кешбэк

После того, как был упразднен Ростуризм, вопрос сохранять или нет кешбэк для летнего отдыха детей в этом году, подвис в воздухе. Участники рынка обратились к правительству с просьбой о продлении данной программы и выделении необходимых для этого средств из бюджета.