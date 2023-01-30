Турбизнес просит правительство оставить детский кешбэк

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Коммерсант», они объясняют это тем, что спрос на детский туризм сейчас почти на 50 процентов выше прошлогоднего.
В своем обращении на имя российского премьер-министра Михаила Мишустина руководство организации «Содействие детскому отдыху», говорит следующее. Хотя в конце минувшего года было вынесено решение относительно взрослого кешбэка, что касается детского, пока ясности нет. Но он нужен отрасли.
По данным другого источника издания, эта тема изучалась не раз. Рассматривался ряд различных вариантов предоставления детского кешбэка, но решения пока нет.
В этой ситуации неопределенности турбизнесу сложно полноценно строить планы на лето. Если детского кешбэка не будет, может сократиться число отдыхающих летом в детских лагерях.