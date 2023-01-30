«Цветет сирень». Омич выступил на шоу Андрея Малахова

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Житель Муромцевского района Омской области 21-летний Егор Моисеев принял участие в передаче «Песни от всей души» ведущего Андрея Малахова. Выпуск программы вышел 29 января на телеканале «Россия-1».
Омич исполнил под аккомпанемент гармони песню «Цветет сирень». Егор рассказал, что родился и вырос в Муромцево, работал в Омском русском народном хоре. Сейчас молодой человек учится и работает в Краснодаре.
«Я занимаюсь с семи лет. С самого садика мне прививали русскую народную песню, » — рассказал Егор Моисеев.