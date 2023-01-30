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«Цветет сирень». Омич выступил на шоу Андрея Малахова

30 января 2023, 05:15
Фото: Скриншот "Россия-1"
21-летний Егор Моисеев из Муромцевского района принял участие в передаче «Песни от все души» на телеканале «Россия-1»

Житель Муромцевского района Омской области 21-летний Егор Моисеев принял участие в передаче «Песни от всей души» ведущего Андрея Малахова. Выпуск программы вышел  29 января на телеканале «Россия-1».

Омич исполнил под аккомпанемент гармони песню «Цветет сирень». Егор рассказал, что родился и вырос в Муромцево, работал в Омском русском народном хоре. Сейчас молодой человек учится и работает в Краснодаре.

«Я занимаюсь с семи лет. С самого садика мне прививали русскую народную песню, » — рассказал Егор Моисеев.

 

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#Телевидение#Телевизор#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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