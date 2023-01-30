«Транснефть» об аварии в Омской области: попадание нефти в водные артерии исключено

В компании «Транснефть — Западная Сибирь» сообщили, при аварии на трубопроводе, в результате которой вытекло несколько десятков кубометров нефти, водные артерии региона не пострадали. Ремонтные работы на магистральном трубопроводе Усть-Балык — Омск на данный момент завершены.