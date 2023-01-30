«Транснефть» об аварии в Омской области: попадание нефти в водные артерии исключено

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В компании «Транснефть — Западная Сибирь» сообщили, при аварии на трубопроводе, в результате которой вытекло несколько десятков кубометров нефти, водные артерии региона не пострадали. Ремонтные работы на магистральном трубопроводе Усть-Балык — Омск на данный момент завершены.
«Ремонтные работы проводились бригадами аварийно-эксплуатационных служб АО „Транснефть — Западная Сибирь“. Завершена очистка территории, а также сбор и вывоз загрязнённого грунта. Возможность попадания нефти в водные артерии исключена. Ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей. Угрозы жизни и здоровью населения нет. На месте осуществляется постоянный экологический мониторинг», — рассказали в пресс-службе «Транснефти».
Также в организации добавили, что транспортировка нефти осуществляется в штатном режиме.
Напомним, вечером 27 января в результате разгерметизации трубопровода вытекло 60 кубометров сырой нефти недалеко от деревни Луговая Омского района. Загрязнен участок площадью 200 квадратных метров. Омская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку исполнения закона об охране окружающей среды.