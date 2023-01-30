Создатели «Смешариков» предложили пользователям ВКонтакте стать соавторами

«Смешарики» — анимационный сериал для всей семьи, на котором выросло несколько поколений детей. Первая серия «Смешариков» вышла в эфир в 2003 году. Непохожие ни на кого, не имеющие аналогов ни в российской, ни в мировой анимации образы Смешариков остаются невероятно популярными на протяжении 20 лет. За эти годы в студии «Петербург» создали более 600 серий о приключениях круглых героев, включая тематические «Азбуки со Смешариками», а также три полнометражных фильма. Сериал переведён на 23 языка, а права на трансляции проданы почти в сто стран мира.