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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Снова карантин. В Омской области обнаружили новый очаг бешенства

30 января 2023, 11:57
Фото: Город55

В Омской области из-за нового очага бешенства объявили карантин до весны

Установлен карантин до 18 марта.

Очаг бешенства выявили в Муромцево на улице Паромная. После обнаружения, а также из-за нашествия лис был объявлен карантин до 18 марта, об этом информируют БУ «ОСББЖ по Муромцевскому району».

Первые признаки бешенства у животных: слюнотечение, агрессивность, пугливость, хаотичные движения, боязнь воды. При появлении данных признаков необходимо прекратить контакт с питомцем. Вирус находится в слюне животного и является смертельно опасным для человека.

Отметим, что в данный момент по Муромцевскому району проводят вакцинацию для собак и кошек.

Еще один карантин. Омская область идет на рекорд по количеству очагов бешенства
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#Ксения Карагодина#Бешенство#Карантин#Общество#Город#Животные#Новости#Омск#Омская область
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