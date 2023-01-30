Снова карантин. В Омской области обнаружили новый очаг бешенства

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Очаг бешенства выявили в Муромцево на улице Паромная. После обнаружения, а также из-за нашествия лис был объявлен карантин до 18 марта, об этом информируют БУ «ОСББЖ по Муромцевскому району».
Первые признаки бешенства у животных: слюнотечение, агрессивность, пугливость, хаотичные движения, боязнь воды. При появлении данных признаков необходимо прекратить контакт с питомцем. Вирус находится в слюне животного и является смертельно опасным для человека.
Отметим, что в данный момент по Муромцевскому району проводят вакцинацию для собак и кошек.