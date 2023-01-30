Птицефабрика с Алтая обанкротилась из-за долгов омского «Птицевода»

Ермола сейчас проходит банкротство и как физическое лицо: конкурсное производство было введено 12 апреля 2022 года. Стоит отметить, что птицефабрика банкротится из-за долгов ООО «Птицевод», зарегистрированного в Исилькуле и принадлежащего все тому же Ермоле. Как пишет «Коммерсант», «Птицевод» задолжал Сбербанку, благовещенская птицефабрика выступила поручителем на 5,2 млн рублей. Исилькульское предприятие вернуть долг не смогло и в октябре прошлого года обанкротилось. Теперь пришла очередь и второго ермолинского актива.