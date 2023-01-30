Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Птицефабрика с Алтая обанкротилась из-за долгов омского «Птицевода»

30 января 2023, 06:41
Фото: 1MI
иллюстрация
Оба предприятия принадлежат омичу Павлу Ермоле, и он тоже банкрот.

Арбитражный суд Алтайского края признал несостоятельным должником АО «Птицефабрика Благовещенская». Единственным учредителем этой фирмы является омский бизнесмен Павел Ермола, который еще и занимал в ней пост генерального директора в 2016–2020 годах.

Ермола сейчас проходит банкротство и как физическое лицо: конкурсное производство было введено 12 апреля 2022 года. Стоит отметить, что птицефабрика банкротится из-за долгов ООО «Птицевод», зарегистрированного в Исилькуле и принадлежащего все тому же Ермоле. Как пишет «Коммерсант», «Птицевод» задолжал Сбербанку, благовещенская птицефабрика выступила поручителем на 5,2 млн рублей. Исилькульское предприятие вернуть долг не смогло и в октябре прошлого года обанкротилось. Теперь пришла очередь и второго ермолинского актива.

#Николай Эйхвальд#Банкротства#Экономика#Новости#Павел Ермола
Подпишитесь
Инсайд. «Титан-Агро» возглавит фигурант уголовного дела о преднамеренном банкротстве
Сегодня, 05:42
Зеленский ввел санкции против омских компаний
Сегодня, 04:17
Радугу не отменяют: Хинштейн высказался о «маразме» из-за запрета пропаганды ЛГБТ
Сегодня, 04:59
Ленинградский мост в Омске с 15 февраля перекроют почти на полтора года
Сегодня, 09:27
«Транснефть» об аварии в Омской области: попадание нефти в водные артерии исключено
Сегодня, 09:01
В Омске поддержкой жен мобилизованных займется тренер по бизнесу и фитнесу
Сегодня, 07:28