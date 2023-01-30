Психолог рассказала о «лечебном» воздействии кошек

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Психолог Ирина Леонова в беседе с NEWS.ru поделилась интересным фактом – после пятнадцатиминутного поглаживания питомца кровяное давление и пульс нормализуются.
Специалисты рекомендуют включить общение с кошками в лечебный процесс детей с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна. Отмечается, что благодаря этому такие пациенты лучше социализируются. Если хозяин по-доброму относится к животному и не боится его, то «действие» питомца становится еще более сильным.
На многих людей общение с кошками действует успокаивающе, снимая усталость и эмоциональное напряжение. Это обусловлено тем, что поглаживание пушистого зверя способствует более интенсивной выработке гормона окситоцина, поднимающего настроение. Повышенное содержание этого вещества наблюдается у недавно родивших женщин.
По словам Леоновой, кошки способны эмоционально поддержать человек в трудный период его жизни, в том числе, когда он переживает боль утраты или расставания. Рядом с кошками люди чувствуют себя более безопасно, потому что эти звери очень чутки и быстро отреагируют на любую угрозу. Например, утечку угарного газа или землетрясение.