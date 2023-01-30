Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Психолог рассказала о «лечебном» воздействии кошек

Сегодня, 11:59
Общение с кошками облегчает психическое и эмоциональное состояние при неврозах и стрессах. Благотворное воздействие оказывают эти домашние пушистые питомцу и на работу сердца.

Психолог Ирина Леонова в беседе с NEWS.ru поделилась интересным фактом – после пятнадцатиминутного поглаживания питомца кровяное давление и пульс нормализуются.

Специалисты рекомендуют включить общение с кошками в лечебный процесс детей с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна. Отмечается, что благодаря этому такие пациенты лучше социализируются. Если хозяин по-доброму относится к животному и не боится его, то «действие» питомца становится еще более сильным.

На многих людей общение с кошками действует успокаивающе, снимая усталость и эмоциональное напряжение. Это обусловлено тем, что поглаживание пушистого зверя способствует более интенсивной выработке гормона окситоцина, поднимающего настроение. Повышенное содержание этого вещества наблюдается у недавно родивших женщин.

По словам Леоновой, кошки способны эмоционально поддержать человек в трудный период его жизни, в том числе, когда он переживает боль утраты или расставания. Рядом с кошками люди чувствуют себя более безопасно, потому что эти звери очень чутки и быстро отреагируют на любую угрозу. Например, утечку угарного газа или землетрясение.

Подпишитесь
Инсайд. «Титан-Агро» возглавит фигурант уголовного дела о преднамеренном банкротстве
Сегодня, 05:42
Авдошиным все же придется платить администрации Омска за землю
Сегодня, 11:28
Радугу не отменяют: Хинштейн высказался о «маразме» из-за запрета пропаганды ЛГБТ
Сегодня, 04:59
Ленинградский мост в Омске с 15 февраля перекроют почти на полтора года
Сегодня, 09:27
Разливом нефти под Омском заинтересовалось министерство региональной безопасности
Сегодня, 10:35
В Омске поддержкой жен мобилизованных займется тренер по бизнесу и фитнесу
Сегодня, 07:28