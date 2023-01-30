Психолог рассказала о «лечебном» воздействии кошек

По словам Леоновой, кошки способны эмоционально поддержать человек в трудный период его жизни, в том числе, когда он переживает боль утраты или расставания. Рядом с кошками люди чувствуют себя более безопасно, потому что эти звери очень чутки и быстро отреагируют на любую угрозу. Например, утечку угарного газа или землетрясение.