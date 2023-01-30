Психиатр рассказал о последствиях сумбурного режима дня для здоровья

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА Новости, врач полагает, что для здорового образа жизни характерна устойчивая психика. И, наоборот, следствием любых соматических заболеваний может быть плохая психика.
В свою очередь, проблемы с ментальным здоровьем могут привести к соматическим недугам.
Поэтому речь идет о соблюдении режима работы и отдыха. Нужно успевать полноценно восстанавливаться, хорошо высыпаться. Не стоит тянуть со сном до полуночи, а желудок не должен быть полным. Помещение для сна необходимо выбирать темное и прохладное. Помимо этого, необходимо снижение мозговой активности перед сном.
Это поможет сделать «гигиена мысли». Когда человек ложится спать, в голове у него должны быть только хорошие мысли. За счет позитивного мышления можно добиться терапевтического и оздоровительного эффекта.