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Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Психиатр рассказал о последствиях сумбурного режима дня для здоровья

Сегодня, 10:11
По словам главного психиатра Москвы Георгия Костюка, в связи с длительными перегрузками и бессистемным режимом могут возникнуть психические расстройства.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА Новости, врач полагает, что для здорового образа жизни характерна устойчивая психика. И, наоборот, следствием любых соматических заболеваний может быть плохая психика.

В свою очередь, проблемы с ментальным здоровьем могут привести к соматическим недугам.

Поэтому речь идет о соблюдении режима работы и отдыха. Нужно успевать полноценно восстанавливаться, хорошо высыпаться. Не стоит тянуть со сном до полуночи, а желудок не должен быть полным. Помещение для сна необходимо выбирать темное и прохладное. Помимо этого, необходимо снижение мозговой активности перед сном.

Это поможет сделать «гигиена мысли». Когда человек ложится спать, в голове у него должны быть только хорошие мысли. За счет позитивного мышления можно добиться терапевтического и оздоровительного эффекта.



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