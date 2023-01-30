Психиатр рассказал о последствиях сумбурного режима дня для здоровья

Поэтому речь идет о соблюдении режима работы и отдыха. Нужно успевать полноценно восстанавливаться, хорошо высыпаться. Не стоит тянуть со сном до полуночи, а желудок не должен быть полным. Помещение для сна необходимо выбирать темное и прохладное. Помимо этого, необходимо снижение мозговой активности перед сном.