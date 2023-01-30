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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Просто садист. Омич за жестокое обращение с животным предстанет перед судом

30 января 2023, 10:18
Фото: Город55
Сейчас за кошкой ухаживает заявительница.

Расследование уголовного дела по факту жестокого обращения с животным завершено. В ходе расследования дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным с применением садистских методов», об этом сообщают в Управлении МВД России по Омской области.

Ранее в полицию обратилась 22-летняя жительница Октябрьского округа. Сожитель ее матери кухонным ножом отрезал кошке хвост. Эксперт заключил, что нанесенное повреждение привело к увечью животного. В данный момент с кошкой все хорошо.

41-летний подозреваемый уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Отметим, что прокурор утвердил и направил обвинительное заключение в Октябрьский районный суд города Омска для рассмотрения по существу.

Фото: Управление МВД России по Омской области
Издевался над питомцем. Жестокий омич отрезал домашней кошке хвост
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#Ксения Карагодина#Суд#Прокурор#Живодеры#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Полиция#Жалобы#Животные#Новости#Омск
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