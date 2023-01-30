Просто садист. Омич за жестокое обращение с животным предстанет перед судом

Расследование уголовного дела по факту жестокого обращения с животным завершено. В ходе расследования дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным с применением садистских методов», об этом сообщают в Управлении МВД России по Омской области.