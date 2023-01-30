Просто садист. Омич за жестокое обращение с животным предстанет перед судом

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Расследование уголовного дела по факту жестокого обращения с животным завершено. В ходе расследования дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным с применением садистских методов», об этом сообщают в Управлении МВД России по Омской области.
Ранее в полицию обратилась 22-летняя жительница Октябрьского округа. Сожитель ее матери кухонным ножом отрезал кошке хвост. Эксперт заключил, что нанесенное повреждение привело к увечью животного. В данный момент с кошкой все хорошо.
41-летний подозреваемый уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Отметим, что прокурор утвердил и направил обвинительное заключение в Октябрьский районный суд города Омска для рассмотрения по существу.