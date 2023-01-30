Проблему с пригородным автобусом в Омске решили только после визита генпрокурора

Во время визита в Омск Игорь Краснов провел личный прием граждан, во время которого к нему обратилась жительница поселка Омский с жалобой на ненадлежащую работу транспорта. В ходе проверки установили, что водители автобусов систематически нарушали расписание. Кроме того, перевозчик предоставлял транспорт недостаточной вместимости, а в салоне автобусов было холодно.