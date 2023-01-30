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Проблему с пригородным автобусом в Омске решили только после визита генпрокурора

30 января 2023, 06:50
Фото: 1MI
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В поселок Омский пустили дополнительные шесть рейсов и добавили одну остановку.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что по поручению генпрокурора России Игоря Краснова в Омске решили проблему с пригородным автобусом. Речь идет о рейсе в поселок Омский.

Во время визита в Омск Игорь Краснов провел личный прием граждан, во время которого к нему обратилась жительница поселка Омский с жалобой на ненадлежащую работу транспорта. В ходе проверки установили, что водители автобусов систематически нарушали расписание. Кроме того, перевозчик предоставлял транспорт недостаточной вместимости, а в салоне автобусов было холодно.

С перевозчиком, работавшим конца 2022 года провели профилактическую работу, чтобы предоставить автобусы большей вместимости. Начиная с января к обслуживанию пассажиров приступил уже новый перевозчик. По согласованию с местными жителями запустили шесть дополнительных рейсов и добавили одну остановку.

Генпрокурор Игорь Краснов 5 часов вел личный прием граждан в рамках визита в Омск
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#Транспорт#Прокуратура#Прокуратура Омской области#Омск#Омская область#Игорь Краснов#Евгений Игишев
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