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Приговор оставить без изменений. Омские экс-росгвардейцы отправятся за решетку

30 января 2023, 07:50
Фото: 1MI
Бывших силовиков осудили за «крышевание» наркобизнеса.

Апелляционная инстанция Омского областного суда 19 января оставила без изменений приговор трем бывшим сотрудникам Росгвардии, сообщили в пресс-службе Первомайского суда города Омска. Ранее экс-силовиков осудили за «крышевание» наркоторговцев.

В октябре прошлого года Первомайский районный суд Омска вынес приговор трем бывшим росгвардейцам за то, что они «получили взятки в виде денег от лиц, подозреваемых в совершении преступлений, административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств». Мужчин приговорили к срокам от восьми до десяти лет колонии строго режима со штрафами от 700 до 900 тысяч рублей.

Апелляционная жалоба защитников осужденных осталась без удовлетворения.

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#Росгвардия#Омский областной суд#Евгений Игишев
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