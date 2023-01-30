Приговор оставить без изменений. Омские экс-росгвардейцы отправятся за решетку

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:51
Апелляционная инстанция Омского областного суда 19 января оставила без изменений приговор трем бывшим сотрудникам Росгвардии, сообщили в пресс-службе Первомайского суда города Омска. Ранее экс-силовиков осудили за «крышевание» наркоторговцев.
В октябре прошлого года Первомайский районный суд Омска вынес приговор трем бывшим росгвардейцам за то, что они «получили взятки в виде денег от лиц, подозреваемых в совершении преступлений, административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств». Мужчин приговорили к срокам от восьми до десяти лет колонии строго режима со штрафами от 700 до 900 тысяч рублей.
Апелляционная жалоба защитников осужденных осталась без удовлетворения.