Приговор оставить без изменений. Омские экс-росгвардейцы отправятся за решетку

В октябре прошлого года Первомайский районный суд Омска вынес приговор трем бывшим росгвардейцам за то, что они «получили взятки в виде денег от лиц, подозреваемых в совершении преступлений, административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств». Мужчин приговорили к срокам от восьми до десяти лет колонии строго режима со штрафами от 700 до 900 тысяч рублей.