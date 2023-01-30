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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Политик предложил Франции выйти из НАТО на фоне угрозы конфронтации с Россией

Сегодня, 14:17
Французский политик Флориан Филиппо обратился к властям страны, призывая их выйти из Североатлантического альянса в целях предотвращения возможного конфликта с российской стороной.

Как сообщает pravda.ru, не так давно председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр прямо высказался о готовности блока к открытой конфронтации с Кремлем и возможном установлении экономики на военные рельсы.

 

Филиппо посчитал такие высказывания "сумасшедшими", и заявил, что пока Францию не втянули в Третью мировую войну, стоит отказаться от членства в НАТО.

 

Ранее Филиппо также жестко раскритиковал просьбы президента Украины Владимира Зеленского о передаче западных истребителей и дальнобойных ракет киевскому режиму. Он не исключил, что в будущем глава государства может запросить у альянса ядерный арсенал.

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