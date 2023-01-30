Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Как сообщает pravda.ru, не так давно председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр прямо высказался о готовности блока к открытой конфронтации с Кремлем и возможном установлении экономики на военные рельсы.
Филиппо посчитал такие высказывания "сумасшедшими", и заявил, что пока Францию не втянули в Третью мировую войну, стоит отказаться от членства в НАТО.
Ранее Филиппо также жестко раскритиковал просьбы президента Украины Владимира Зеленского о передаче западных истребителей и дальнобойных ракет киевскому режиму. Он не исключил, что в будущем глава государства может запросить у альянса ядерный арсенал.