Перелистываю эту страницу. Министр образования Омской области рассказала об отставке

Татьяна Дернова пришла в образование в 1989 году и работала учителем иностранных языков. В 1994 году она стала замдиректора гимназии № 19. С 2006 года ее пригласили на должность начальника отдела образования и воспитания по центральному округу Омска, а позже она стала первым заместителем директора департамента образования. С июля 2012 года Дернова перешла в министерство образования Омской области, где заняла должность первого заместителя министра. В 2017 году Татьяна Дернова возглавила ведомство.