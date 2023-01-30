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Published Сегодня, 03:32

Modified Сегодня, 03:33

Updated Сегодня, 03:33

Перелистываю эту страницу. Министр образования Омской области рассказала об отставке

30 января 2023, 03:32
Фото: Город55
Татьяна Дернова уходит с поста министра образования по собственному желанию.

Министр образования Омской области Татьяна Дернова подтвердила информацию о своем увольнении с должности. В социальных сетях глава министерства поблагодарила за работу своих коллег.

«Правда следующая. 26 января я сама написала заявление на увольнение. Это мое решение! Благодарна всем, с кем довелось общаться профессионально и просто по-человечески. Благодарна Губернатору Омской области А. Л. Буркову за оказанное мне доверие. Перелистываю эту страницу книги моей жизни, начинаю писать новую, где в приоритете буду я сама и будут мои близкие. Все, кто знаком со мной лично, знают, что я творческий человек. Улыбнитесь!», — поделилась Татьяна Дернова в своем телеграмм-канале.

Информация о возможном увольнении чиновницы появилась на прошлой неделе. 30 января был назван последним рабочим днём министра.

Татьяна Дернова пришла в образование в 1989 году и работала учителем иностранных языков. В 1994 году она стала замдиректора гимназии № 19. С 2006 года ее пригласили на должность начальника отдела образования и воспитания по центральному округу Омска, а позже она стала первым заместителем директора департамента образования. С июля 2012 года Дернова перешла в министерство образования Омской области, где заняла должность первого заместителя министра. В 2017 году Татьяна Дернова возглавила ведомство.

Отставка в правительстве. Министр образования Омской области может покинуть свой пост
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#Евгений Игишев#Министерство образования
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