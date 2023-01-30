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Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Пара из поселка под Омском попала в больницу из-за ночного пожара

30 января 2023, 06:39
Фото: 1MI
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У пострадавших медики зафиксировали ожоги верхних дыхательных путей.

В Омской области силовики и эксперты выясняют все причины ночного пожара в пригородном поселке Магистральный, в результате которого пострадали 2 человека.

«Предварительно, ночью в воскресенье, 29 января, около 01:30 загорелась половина дома на улице Центральной. При пожаре пострадали два жильца дома, которых на скорой доставили в БСМП № 1», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

После обследования 47-летнего мужчины и 36-летней женщины были диагностированы ожоги верхних дыхательных путей. Оба пострадавших госпитализированы.

Предварительная причина этого инцидента — неосторожное обращение с огнем, однако точные выводы будут сделаны только после проведения пожарно-технической экспертизы.

#Василий Попов#ЧП#Жертвы#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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