Омский экс-заместитель министра здравоохранения Ахрамович возглавил МСЧ №9

Александр Ахрамович после отставки из областного правительства решил вернуться к работе с пациентами. Его назначили на пост главврача медико-санитарной части № 9, которую около года в статусе и. о. возглавляла Татьяна Денисова, а почти 20 лет медучреждением руководил Юрий Шаповалов.