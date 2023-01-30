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Published Сегодня, 09:59

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Updated Сегодня, 10:19

Омский экс-заместитель министра здравоохранения Ахрамович возглавил МСЧ №9

30 января 2023, 09:59
Фото: минздрав Омской области
Чиновник областного правительства решил вернуться к работе с пациентами.

Александр Ахрамович после отставки из областного правительства решил вернуться к работе с пациентами. Его назначили на пост главврача медико-санитарной части № 9, которую около года в статусе и. о. возглавляла Татьяна Денисова, а почти 20 лет медучреждением руководил Юрий Шаповалов.

В медицине Александр Ахрамович работает около 20 лет, из них 8 — на руководящих должностях. В 2001 году он окончил Омскую медицинскую академию по специальности «лечебное дело», имеет квалификацию терапевта и гематолога высшей категории. До 2014 года.

С 2020 по 2023 годы работам в областном правительстве в качестве заместителя министра здравоохранения Омской области. В правительстве поблагодарили Ахрамовича за работу в правительстве и пожелали успехов в работе «на земле».

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#Омск#Медицина#Назначение#Общество#Новости#Александр Ахрамович#Ольга Акамова
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