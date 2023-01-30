Омский депимущества выиграл судебное дело против компании Абрамовича

Отметим, что это не первая тяжба городской администрации с бизнес-активами Абрамовича. В 2018 году «Ситал-Маг» добился через суд уменьшения арендной платы за тот самый участок со 177,9 до 116,6 млн рублей в год. В 2019 году депимущества пытался взыскать с ООО «Фирма «Латис» старый долг за аренду земли на Лукашевича, на которой стоит «Лента», но проиграл, так как забыл о сроках исковой давности.