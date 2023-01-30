Омский депимущества выиграл судебное дело против компании Абрамовича

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
Арбитражный суд Омской области вынес решение в тяжбе между департаментом имущественных отношений городской администрации и ООО «Ситал-Маг». Последнее принадлежит кипрскому офшору Protonius Investments ltd, владельцем которого, по данным СМИ, является известный олигарх Роман Абрамович.
Предметом судебного разбирательства стала арендная плата за участок земли на улице Лукашевича, на котором находится принадлежащий «Ситал-Маг» гипермаркет OBI. Чиновники подали иск, чтобы взыскать с фирмы долг в 13 млн рублей, та подала встречный иск о завышении рыночной стоимости земли, на основании которой рассчитывалась арендная плата.
Суд постановил: иск «Ситал-Маг» отклонить, иск департамента имущественных отношений удовлетворить частично (на 10,6 млн рублей из 13). Это решение может быть обжаловано в течение месяца.
Отметим, что это не первая тяжба городской администрации с бизнес-активами Абрамовича. В 2018 году «Ситал-Маг» добился через суд уменьшения арендной платы за тот самый участок со 177,9 до 116,6 млн рублей в год. В 2019 году депимущества пытался взыскать с ООО «Фирма «Латис» старый долг за аренду земли на Лукашевича, на которой стоит «Лента», но проиграл, так как забыл о сроках исковой давности.