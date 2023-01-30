Грядет обновление. В Омском авиационном колледже добились ремонта фасадов

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
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В ближайшее время пройдет капитальный ремонт фасадов корпуса № 2 Омского авиационного колледжа им. Н. Е. Жуковского. Здание находится в Чкаловском поселке на проспекте Космический, д. 14а.
27 января 2023 года в открытом доступе появилось заключение экспертизы для проведения капитального ремонта здания. По данному объекту вынесено положительное заключение. Проект подготовило ООО «ПРЕСТИЖ — ЛТФ», а в роли экспертов выступило ООО «РЦЭСП СИБИРЬ».
Отметим, что официальных данных о застройщике еще не появилось.