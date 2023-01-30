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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Грядет обновление. В Омском авиационном колледже добились ремонта фасадов

30 января 2023, 09:17
Фото: Город55

В Омском авиационном колледже пройдет капитальный ремонт фасадов

Положительное заключение экспертизы получено.

В ближайшее время пройдет капитальный ремонт фасадов корпуса № 2 Омского авиационного колледжа им. Н. Е. Жуковского. Здание находится в Чкаловском поселке на проспекте Космический, д. 14а.

27 января 2023 года в открытом доступе появилось заключение экспертизы для проведения капитального ремонта здания. По данному объекту вынесено положительное заключение. Проект подготовило ООО «ПРЕСТИЖ — ЛТФ», а в роли экспертов выступило ООО «РЦЭСП СИБИРЬ».

Отметим, что официальных данных о застройщике еще не появилось.

Фото: 2ГИС
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#Ксения Карагодина#Экспертиза#Капремонт#Авиационный колледж#Общество#Город#Строительство#Новости#Омск#Омская область
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