На суде по делу о дискредитации армии РФ произошла массовая потасовка

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Pravda.Ru пишет, что суд рассматривал уголовное дело, возбужденное в отношении сибирячки, оставившей в интернете нелестный комментарий о действиях военнослужащих ВС РФ и о спецоперации. Женщине угрожает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Беспорядки начались в зале заседания из-за активистов, отказавшихся следовать указаниям судьи. Она дала разрешение на съемку трем из них на протяжении пяти минут, после чего попросила отойти в сторону. Между тем, активисты стали кричать слово "позор".