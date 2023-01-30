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Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

На суде по делу о дискредитации армии РФ произошла массовая потасовка

Сегодня, 10:02
В Новосибирске заседание суда по уголовному делу о дискредитации российской армии закончилось массовой потасовкой и саботажем. Приставы пытались запереть в здании самых буйных участников процесса.

Pravda.Ru пишет, что суд рассматривал уголовное дело, возбужденное в отношении сибирячки, оставившей в интернете нелестный комментарий о действиях военнослужащих ВС РФ и о спецоперации. Женщине угрожает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Беспорядки начались в зале заседания из-за активистов, отказавшихся следовать указаниям судьи. Она дала разрешение на съемку трем из них на протяжении пяти минут, после чего попросила отойти в сторону. Между тем, активисты стали кричать слово "позор".

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