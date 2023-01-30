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Модульбанк расширяет нефинансовые сервисы для клиентов

30 января 2023, 06:56
Фото: pxhere.com
Центр дизайна Модульбанка начал работать с внешними клиентами и производить продающий контент для маркетплейсов. В перечне услуг – создание различных материалов, от карточек товаров до видеороликов. Ранее такие услуги были доступны только клиентам банка.

Напомним, в 2021 году Модульбанк запустил специальные банковские условия и пакет нефинансовых сервисов для продавцов на маркетплейсах. Весной прошлого года был построен собственный центр дизайна, в котором работают опытные дизайнеры и профессиональные фотографы. Здесь производится так называемый rich-контент, осуществляют фото- и видеосъёмку любой сложности. Кроме этого, в центр могут пригласить для съёмки профессиональных моделей и разработать фирменный стиль для клиента. Об этом информирует newsnn.ru.

Предприниматель получает на выходе готовые ролики и фотографии, которые могут быть дополнены различными элементами дизайна. При этом получаемый заказчиком контент уже адаптирован под целевые торговые площадки. 

По словам председателя правления Модульбанка Павла Семёнова, банк заинтересован в том, чтобы бизнес клиентов в e-commerce масштабировался. Важную роль при этом играет именно контент. В банке готовы делиться наработанным опытом в данном направлении, в том числе и с внешними клиентами. Что касается продающего контента от центра, то он будет готов в течение недели после направления заявки. 

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