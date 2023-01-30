Модульбанк расширяет нефинансовые сервисы для клиентов

Напомним, в 2021 году Модульбанк запустил специальные банковские условия и пакет нефинансовых сервисов для продавцов на маркетплейсах. Весной прошлого года был построен собственный центр дизайна, в котором работают опытные дизайнеры и профессиональные фотографы. Здесь производится так называемый rich-контент, осуществляют фото- и видеосъёмку любой сложности. Кроме этого, в центр могут пригласить для съёмки профессиональных моделей и разработать фирменный стиль для клиента. Об этом информирует newsnn.ru.