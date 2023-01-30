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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Лантратова: в РФ нужно создать реестр запрещенных видеоигр для детей

Сегодня, 13:22
Власти РФ обратились в Генпрокуратуру для оценки инициативы по защите детей от дурного влияния видеоигр. Авторы идеи предлагают создать перечень одобренных игр, а также составить реестр запрещенных.

Уточняется, что на все игры нужно будет устанавливать российские программы родительского контроля.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова разъяснила в беседе с Общественной службой новостей, зачем нужны подобные меры.

Депутат отметила, что во многих видеоиграх содержится прямой призыв прийти в школу и расстрелять учащихся. Есть и контент, который пропагандирует нетрадиционные отношения и продвигает однополые браки. Также игры могут провоцировать суицидальное поведение и употребление наркотиков. Все это представляет серьезный риск для психической и физической безопасности детей и подростков.

Как указала парламентарий, любая игра нацелена на тренировку определенных навыков, которые ребенок применяет в реальной жизни в дальнейшем. В связи с этим многие онлайн-игры представляют для детей опасность, и их нужно запретить. Эта инициатива стала результатом большого количества обращений со стороны россиян, дети которых чрезмерно увлекаются виртуальным миром.

Депутат полностью поддержала инициативу правительства. При этом Лантратова отметила, что поскольку возрастные цензы на продажу игнорируются, то такие продукты лучше запретить.

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