Лантратова: в РФ нужно создать реестр запрещенных видеоигр для детей

Депутат отметила, что во многих видеоиграх содержится прямой призыв прийти в школу и расстрелять учащихся. Есть и контент, который пропагандирует нетрадиционные отношения и продвигает однополые браки. Также игры могут провоцировать суицидальное поведение и употребление наркотиков. Все это представляет серьезный риск для психической и физической безопасности детей и подростков.