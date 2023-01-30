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Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Какие опасности поджидают российских туристов на Шри-Ланке
Сегодня, 13:19
В течение последних лет возросло количество россиян, которые желают провести зиму в жарких странах Азии или переехать туда. В основном едут в Таиланд, Гоа, Вьетнам, Индию и Южный Китай.
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