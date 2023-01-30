Какие опасности поджидают российских туристов на Шри-Ланке

В течение последних лет возросло количество россиян, которые желают провести зиму в жарких странах Азии или переехать туда. В основном едут в Таиланд, Гоа, Вьетнам, Индию и Южный Китай.