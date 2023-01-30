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Инсайд. «Титан-Агро» возглавит фигурант уголовного дела о преднамеренном банкротстве

30 января 2023, 05:42
Фото: Properm / 1MI
иллюстрация
Александр Печерский раньше возглавлял АО «Группа Синергия», принадлежавшее омскому депутату-банкроту Сергея Головачева.

Как стало известно Городу55, в ближайшее время руководящую должность в «Титан-Агро» может занять Александр Печерский. Он рассматривается как претендент на пост генерального директора или заместителя генерального директора. Печерский известен в первую очередь как руководитель в 2015–2017 годах АО «Группа Синергия», которое принадлежало депутату Законодательного собрания Омской области Сергею Головачеву.

Именно под руководством Печерского «Синергия» вложилась в пермский свинокомплекс. Компания обещала инвестировать в общей сложности 8 млрд рублей и увеличить поголовье свиней с 13 тысяч до 150, но что-то пошло не так. Две дочерних компании, ООО «Свинокомплекс Пермский» и ООО ТЗК «Синергия», обанкротились, сама «Группа Синергия» не ведет никакую хозяйственную деятельность, Головачев обанкротился как физическое лицо. Известно, что пермские силовики возбудили уголовное дело в связи с данными о том, что банкротство свинокомплекса было преднамеренным.

Александр Печерский связан и с другими бизнес-проектами. Так, он был членом коллегиального исполнительного органа птицефабрики «Сибирская», «Омского бекона», Лузинского комбикормового завода.

«Титан-Агро» — одна из компаний, принадлежащих Михаилу Сутягинскому. Не так давно Город55 писал о том, что заместителя главного директора этой фирмы уволили по статье.

#Николай Эйхвальд#Титан-Агро#Экономика#Новости
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