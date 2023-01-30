Инсайд. «Титан-Агро» возглавит фигурант уголовного дела о преднамеренном банкротстве

Именно под руководством Печерского «Синергия» вложилась в пермский свинокомплекс. Компания обещала инвестировать в общей сложности 8 млрд рублей и увеличить поголовье свиней с 13 тысяч до 150, но что-то пошло не так. Две дочерних компании, ООО «Свинокомплекс Пермский» и ООО ТЗК «Синергия», обанкротились, сама «Группа Синергия» не ведет никакую хозяйственную деятельность, Головачев обанкротился как физическое лицо. Известно, что пермские силовики возбудили уголовное дело в связи с данными о том, что банкротство свинокомплекса было преднамеренным.