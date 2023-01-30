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Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Губернатор Бурков анонсировал назначение нового министра образования Омской области

30 января 2023, 05:13
Фото: Омская губерния
Нынешняя глава министерства написала заявление об отставке.

Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал сообщение об отставке министра образования региона Татьяны Дерновой. Ранее она на личном телеграм-канале объявила, что 26 января написала заявление об увольнении, а сегодня, 30 января, она покидает свой пост спустя пять лет работы на этой должности.

«Татьяна Васильевна достойно руководила отраслью. Но впереди новые задачи, требующие многостороннего подхода и перенастройки управленческой вертикали. В ближайшее время состоится назначение нового руководителя министерства. Кандидатуры рассматриваются», — прокомментировал отставку губернатор Бурков.

Когда именно будет объявлено о назначении, глава региона не уточнил. Также неизвестно, кто входит в число кандидатов на этот пост. Сама же Татьяна Дернова не рассказала, чем будет заниматься после отставки, отметил лишь, что теперь в приоритете будет она сама и будут ее близкие.

Добавим, что в сентябре 2022 года губернатор Бурков выступал за отставку заместителя министра образования региона из-за задержки с открытием школы в Седельниковском районе.

Бурков потребовал отставки заместителя министра образования Омской области
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#Ольга Акамова#Отставка#Губернатор#Министерство образования#Новости#Омская область
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