Губернатор Бурков анонсировал назначение нового министра образования Омской области

Когда именно будет объявлено о назначении, глава региона не уточнил. Также неизвестно, кто входит в число кандидатов на этот пост. Сама же Татьяна Дернова не рассказала, чем будет заниматься после отставки, отметил лишь, что теперь в приоритете будет она сама и будут ее близкие.