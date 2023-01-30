Глава РЭО Буцаев назвал регионы - лидеры по развитию сети экопунктов

По словам Дениса Буцаева, больше всего экопунктов создано в Нижегородской области – 53. На втором месте стоит Белгородская область – 24 экопункта, затем идут Свердловская – 20 и Воронежская области – 11 экопунктов. Еще в 15 субъектах работают от 1 до 10 таких объектов. Как рассказал гендиректор РЭО, в экопунктах можно сдать отходы пластика, металла, стекла, бумаги и картона, а взамен получить денежное вознаграждение. В некоторых точках можно сдать бытовую технику, мебель, спил растений, текстиль и опасные отходы. Буцаев отметил, что после попадания в пункты отходы направляются на переработку и становятся сырьем для производства новых товаров, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла, передает newsnn.ru.