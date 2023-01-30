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Глава РЭО Буцаев назвал регионы - лидеры по развитию сети экопунктов

30 января 2023, 11:08
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев назвал регионы, лидирующие по количеству созданных экопунктов для сбора отходов у населения. В РЭО также рассказали, какие отходы принимают в таких точках и что с ними происходит дальше.

По словам Дениса Буцаева, больше всего экопунктов создано в Нижегородской области – 53. На втором месте стоит Белгородская область – 24 экопункта, затем идут Свердловская – 20 и Воронежская области – 11 экопунктов. Еще в 15 субъектах работают от 1 до 10 таких объектов. Как рассказал гендиректор РЭО, в экопунктах можно сдать отходы пластика, металла, стекла, бумаги и картона, а взамен получить денежное вознаграждение. В некоторых точках можно сдать бытовую технику, мебель, спил растений, текстиль и опасные отходы. Буцаев отметил, что после попадания в пункты отходы направляются на переработку и становятся сырьем для производства новых товаров, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла, передает newsnn.ru.

Отмечается, что разные регионы организуют пункты приема мусора по-разному. Одни устанавливают контейнеры, куда люди сбрасывают отходы бесплатно. Другие создают экопункты, где население может получить вознаграждение. В любом случае мусор отправляется на переработку.

В 15 регионах региональными операторами открыт 51 экопункт, 16 из которых открыты в 2022 году в 9 регионах. В этом году еще 10 регоператоров планируют открывать экопункты.

Всего в 59 регионах РФ функционируют 705 пунктов одновременного приема нескольких видов отходов, включая экопункты. Об этом сообщил замглавы РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

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