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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Эксперт Хайретдинов: экосистемы - будущее телеком-бизнеса

Сегодня, 13:21
По словам директора департамента развития и интеграции новых продуктов и направлений телекоммуникационного бизнеса МТС Шамиля Хайретдинова, за будущим телеком-бизнеса стоят экосистемы.

Мобильные экосистемы, или цифровые контуры, предполагают, что помимо услуг сотовой связи, абонентам доступны финансовые сервисы, медиа, онлайн-кинотеатры и ряд других интернет-услуг. При этом для корпоративных клиентов предусмотрен целый комплекс разных решений. Например, облачные вычисления, различные виды аналитики, таргетированная реклама, интеллектуальные коммуникации.

По мнению координатора центра безопасного интернета Урвана Парфентьева, такие экосистемы могут представлять опасность для пользователей в отношении утечки данных. Об этом эксперт рассказал в беседе с Общественной службой новостей.

По словам Парфентьева, экосистема включает в себя связанные между собой программно-технические решения. Их работу координирует главный вендер, что является для пользователей достаточно удобным. Например, такие цифровые контуры есть у Сбера и Яндекса.

Экосистемы выгодны и в финансовом плане. Находящийся внутри цифрового контура клиент получает хорошие скидки.

Однако есть в экосистеме и минусы. Прежде всего, речь идет об утечке персональных данных. Если это случится, то злоумышленники может получить столько информации, сколько ему нужно.

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