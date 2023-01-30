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Updated Сегодня, 05:46

До 18%. В Омске существенно подорожала коммерческая недвижимость

30 января 2023, 05:45
Фото: 1MI
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Стоимость квадратного метра коммерческой недвижимости в Омске выросла до 73 тысяч рублей.

По итогам 2022 года в Омске стоимость коммерческой недвижимости выросла на 18%, сообщают аналитики сайта Restate. Если в начале прошлого года средняя стоимость квадратного метра помещений для бизнеса составляла 62,3 тысячи рублей, то в январе года нынешнего уже 73,4 тысячи. Как отмечают эксперты, коммерческая недвижимость существенно подорожала в абсолютном большинстве российских городов-миллионников. 

«Речь здесь идет, как правило, о „встройке“ в новых жилых комплексах — девелоперы предпочитают ее продавать, а не сдавать в аренду, поскольку управление „коммерцией“ для большинства из них не является профильным видом бизнеса. Кроме того, велик оборот торговых помещений и на первых этажах в домах советской постройки и старого фонда. Покупателями в основном являются инвесторы, которые могут „отбить“ свои вложения при удачном стечении обстоятельств за 10-11 лет, тогда как для жилой недвижимости и апартаментов этот срок в среднем по стране уже превысил 17 лет», — сообщили в Restate.

На минувшей неделе в разных районах Омска выставили на продажу крупные торговые комплексы. Объявления появились на нескольких сайтах по продаже недвижимости.

#Евгений Игишев#Недвижимость#Омск#Омская область#Торговые центры
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