До 18%. В Омске существенно подорожала коммерческая недвижимость

По итогам 2022 года в Омске стоимость коммерческой недвижимости выросла на 18%, сообщают аналитики сайта Restate. Если в начале прошлого года средняя стоимость квадратного метра помещений для бизнеса составляла 62,3 тысячи рублей, то в январе года нынешнего уже 73,4 тысячи. Как отмечают эксперты, коммерческая недвижимость существенно подорожала в абсолютном большинстве российских городов-миллионников.