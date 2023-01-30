До 12 лет тюрьмы. В Омске будут судить водителя грузовика, сбившего насмерть ребенка

Следователи установили, что в октябре прошлого года на улице Мельничной водитель автомобиля «ЗиЛ» на полной скорости выехал на красный свет на пешеходном переходе и сбил 11-летнего ребенка. Пострадавший от полученных повреждений скончался на месте происшествия.