До 12 лет тюрьмы. В Омске будут судить водителя грузовика, сбившего насмерть ребенка

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
В Омске будут судить водителя грузового автомобиля, сбивший 11-летнего ребенка на пешеходном переходе. Обвинительное заключения утвердили для 41-летнего омича, сообщают в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Следователи установили, что в октябре прошлого года на улице Мельничной водитель автомобиля «ЗиЛ» на полной скорости выехал на красный свет на пешеходном переходе и сбил 11-летнего ребенка. Пострадавший от полученных повреждений скончался на месте происшествия.
Обвиняемый свою вину признал, но отрицает, что в момент аварии был пьян. Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Омска.
Подсудимому грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.