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Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

До 12 лет тюрьмы. В Омске будут судить водителя грузовика, сбившего насмерть ребенка

30 января 2023, 04:38
Фото: 1MI
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Водитель отрицает, что в момент ДТП был пьян.

В Омске будут судить водителя грузового автомобиля, сбивший 11-летнего ребенка на пешеходном переходе. Обвинительное заключения утвердили для 41-летнего омича, сообщают в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Следователи установили, что в октябре прошлого года на улице Мельничной водитель автомобиля «ЗиЛ» на полной скорости выехал на красный свет на пешеходном переходе и сбил 11-летнего ребенка. Пострадавший от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

Обвиняемый свою вину признал, но отрицает, что в момент аварии был пьян. Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Омска.

Подсудимому грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

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#Евгений Игишев#Смерть#Авария#ДТП#Суд#Омск
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