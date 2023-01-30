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Published Сегодня, 06:25

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Updated Сегодня, 06:27

Для жителей омских многоквартирных домов запустили особые «Госуслуги»

30 января 2023, 06:25
Фото: 1MI
иллюстрация
В Омской области заработало приложение «Дом. Госуслуги».

В Омской области в пилотном режиме запустили приложение «Дом. Госуслуги» для жителей многоквартирных домов региона. При помощи приложения омичи смогут оперативно подавать заявки в управляющие организации, контролировать исполнение своих заявок и получать обратную связь, а также следить за целевым расходованием бюджета управляющих организаций.

Также сервис позволит передавать показания всех счетчиков в квартире, направлять обращения в жилищную инспекцию, узнавать о сроках проведения капремонта и перечне работ. Там же будет размещаться информация об общих собраниях собственников жилья, появится возможность оценить работу управляющей организации. Данные автоматически будут загружаться из ГИС ЖКХ. Кроме того, в мобильном приложении будут размещаться полезные статьи и сообщения от управляющих организаций.

Авторизоваться в приложении можно через учетную запись, информация о недвижимости в собственности пользователя загрузится автоматически. Пилотное тестирование приложения также ведется в Белгородской, Калужской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Приложение доступно для платформ Android и iOS.

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#Ольга Акамова#Омск#Приложение#Сертификат#Дом#Многоквартирный дом#Многоэтажный дом#Новости#Омская область
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