Для жителей омских многоквартирных домов запустили особые «Госуслуги»

Также сервис позволит передавать показания всех счетчиков в квартире, направлять обращения в жилищную инспекцию, узнавать о сроках проведения капремонта и перечне работ. Там же будет размещаться информация об общих собраниях собственников жилья, появится возможность оценить работу управляющей организации. Данные автоматически будут загружаться из ГИС ЖКХ. Кроме того, в мобильном приложении будут размещаться полезные статьи и сообщения от управляющих организаций.