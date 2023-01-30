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Чтобы пополнить карту «Омка» омичам необходимо будет обновить приложение

30 января 2023, 06:28
Фото: Город55
Новая версия приложения уже доступна в Google Play.

Чтобы пополнить транспортную карту «Омка» через приложение, омичам необходимо будет скачать обновление на свой смартфон, сообщает предприятие «Пассажирсервис». Нововведения связаны с переходом «Сбербанка» на сертификаты от Минцифры.

«Уже завтра ПАО „Сбербанк“ обещает перевести все свои сервисы на сертификаты, выданные удостоверяющим центром Минцифры России. Наше приложение использует эквайринг этого банка, а значит уже завтра некоторые пользователи, не установившие сертификаты Минцифры России, не смогут пополнить транспортные карты. Но мы предусмотрели такое развитие событий и выпустили специальное обновление» — сообщили в «Пассажирсервисе».

Новая версия мобильного приложения "ОМКА" уже доступна в Google Play. Пользователи, у которых настроено автообновление, уже перешли на новую версию автоматически. Если автообновление не установлено, то рекомендуется обновить приложение вручную.

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#Транспорт#Транспортные карты#Омка#Город#Омск#Евгений Игишев
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