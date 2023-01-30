Чтобы пополнить карту «Омка» омичам необходимо будет обновить приложение

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Чтобы пополнить транспортную карту «Омка» через приложение, омичам необходимо будет скачать обновление на свой смартфон, сообщает предприятие «Пассажирсервис». Нововведения связаны с переходом «Сбербанка» на сертификаты от Минцифры.
«Уже завтра ПАО „Сбербанк“ обещает перевести все свои сервисы на сертификаты, выданные удостоверяющим центром Минцифры России. Наше приложение использует эквайринг этого банка, а значит уже завтра некоторые пользователи, не установившие сертификаты Минцифры России, не смогут пополнить транспортные карты. Но мы предусмотрели такое развитие событий и выпустили специальное обновление» — сообщили в «Пассажирсервисе».
Новая версия мобильного приложения "ОМКА" уже доступна в Google Play. Пользователи, у которых настроено автообновление, уже перешли на новую версию автоматически. Если автообновление не установлено, то рекомендуется обновить приложение вручную.