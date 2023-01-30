Авдошиным все же придется платить администрации Омска за землю

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Верховный суд поставил точку в затянувшейся судебной тяжбе ООО «Геоторг» с департаментом имущественных отношений администрации Омска. Иск был подан в марте 2022 года, а 24 января судья Верховного суда постановил, что оснований для пересмотра дела в высшем судебном органе страны нет.
ООО «Геоторг» выступало в роли ответчика. Эта фирма занимается строительством и связана с бизнес-империей Вячеслава Авдошина — строителя и владельца многофункционального комплекса «Миллениум» в центре Омска. В 2018–2020 годах владелицей «Геоторга» была Адэлина Вячеславовна Авдошина. Еще до этого, в 2016 году, компания взяла в аренду участок муниципальной земли на улице Омская с целью «строительства торгово-развлекательного комплекса». Договор был заключен на срок до 27 января 2018 года и после этого дня должен считаться расторгнутым.
— Участок по акту приема-передачи департаменту не передан, — говорится в судебных документах. — На участке расположен объект незавершенного строительства степенью готовности 5%, принадлежащий на праве собственности ООО «Геоторг» до 28.07.2020.
С 28 июля объект принадлежит ООО «Элитстрой-Недвижимость», прописанному в «Миллениуме» и возглавляемому Вячеславом Авдошиным. С мая 2022 года эта компания проходит процедуру ликвидации.
В депимущества посчитали, что в течение двух с половиной лет, с января 2018-го по июль 2020-го, «Геоторг» использовал земельный участок на Омской незаконно и теперь должен выплатить 5,6 млн рублей. Чиновники подали иск, но в первой инстанции добились очень скромных результатов. Суд пришел к выводу, что «Геоторг» действовал «разумно и осмотрительно», пытаясь вовремя продлить договор аренды, а департамент неправомерно мешал фирме использовать весь земельный участок. Соответственно долг «Геоторга» уменьшился в 26 раз — до 216 тысяч рублей.
В департаменте с этим не согласились и подали апелляцию. Суд второй инстанции постановил, что требования чиновников должны быть удовлетворены в полном объеме: тот факт, что ответчик не мог использовать земельный участок целиком, по мнению судьи, сам по себе ничего не доказывает. «Геоторг» подал кассацию, но и там потерпел поражение. Тогда он двинулся в Верховный суд и снова получил отказ.
— Доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и пересмотра обжалуемых судебных актов, — говорится в определении судьи ВС Г. Поповой, — поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера.
Таким образом, в тяжбе принято окончательное решение. «Геоторгу» все же придется выплатить всю сумму по иску администрации.