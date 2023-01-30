Авдошиным все же придется платить администрации Омска за землю

В департаменте с этим не согласились и подали апелляцию. Суд второй инстанции постановил, что требования чиновников должны быть удовлетворены в полном объеме: тот факт, что ответчик не мог использовать земельный участок целиком, по мнению судьи, сам по себе ничего не доказывает. «Геоторг» подал кассацию, но и там потерпел поражение. Тогда он двинулся в Верховный суд и снова получил отказ.