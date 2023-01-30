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Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Александр Бурков обсудил работу Омского отделения Социального фонда России

30 января 2023, 10:02
Фото: omskportal.ru
Особое внимание глава региона уделил социальным выплатам семьям с детьми.

Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с руководителем регионального подразделения СФР Ольгой Ступичевой. Глава региона выяснил, как проходит становление новой структуры, и какую помощь может оказать региональное правительство. Губернатор отметил, что система социальных выплат, в том числе семья с детьми, находится на особом контроле.

«Вы сегодня ещё будете производить выплаты по детям — колоссально большой объём работы, который вам добавляется. Это почти 112 тысяч детей, по которым производятся выплаты. Сейчас эта нагрузка перейдёт с министерства труда и социального развития региона на ваш объединённый фонд. И самое сложное — назначение единого пособия с применением комплексной оценки нуждаемости, связанного с оценкой уровня доходов семьи и имущества», — акцентировал Александр Бурков.

Управляющий Омским отделением Социального фонда РФ Ольга Ступичева сообщила губернатору, что в новом году уже подано 39 тысяч заявлений на пособия, вынесено 15 тысяч решений о назначении выплат, они уже произведены на сумму 250 млн рублей. В целом СФР направит в текущем году на выплаты жителям Омской области свыше 155 млрд рублей.

Ольга Ступичева уточнила, что на данный момент все вопросы, касающиеся выплат урегулированы с МФЦ. В районах области и городских округах остаются службы СФР, которые работают с клиентом очно, а обработка всех  заявлений, принятие решений централизуется в Омске.

#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Александр Бурков#Бурков Александр Леонидович#Ольга Ступичева
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