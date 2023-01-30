Александр Бурков обсудил работу Омского отделения Социального фонда России

Управляющий Омским отделением Социального фонда РФ Ольга Ступичева сообщила губернатору, что в новом году уже подано 39 тысяч заявлений на пособия, вынесено 15 тысяч решений о назначении выплат, они уже произведены на сумму 250 млн рублей. В целом СФР направит в текущем году на выплаты жителям Омской области свыше 155 млрд рублей.