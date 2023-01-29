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Published Сегодня, 11:09

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Жилищные итоги года. Омичи хотели 150 «квадратов», а им предлагали в три раза меньше

29 января 2023, 11:09
Фото: 1MI
иллюстрация

За 2022 год в Омской области ввели почти 8 тыс квартир

Сфере жилищного строительства в цифрах. Итоги 2022 года.

Омские статистики представили данные по жилищному строительству за 2022 год. В целом по региону введена 7 791 квартира. Общая площадь — 693,4 тысяч квадратных метров.

Организации ввели в эксплуатацию 4 909 квартир, население — 2 882. Средний размер площади, предоставляемой юрлицами, составил 53 «квадрата». А вот частные лица строили себе в среднем по 150 «квадратов».

Чаще всего индивидуальные застройщики отдавали предпочтение двухэтажкам. Наибольшая активность в сфере возведения жилья наблюдалась в самом Омске и Омском районе.

Напомним, ранее мы публиковали данные Омскстата о поголовье скота, производстве и долгам по зарплате в нашем регионе.

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#Общество#Город#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Статистика#Строительство#Жилье
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