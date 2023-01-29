Жилищные итоги года. Омичи хотели 150 «квадратов», а им предлагали в три раза меньше

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Омские статистики представили данные по жилищному строительству за 2022 год. В целом по региону введена 7 791 квартира. Общая площадь — 693,4 тысяч квадратных метров.
Организации ввели в эксплуатацию 4 909 квартир, население — 2 882. Средний размер площади, предоставляемой юрлицами, составил 53 «квадрата». А вот частные лица строили себе в среднем по 150 «квадратов».
Чаще всего индивидуальные застройщики отдавали предпочтение двухэтажкам. Наибольшая активность в сфере возведения жилья наблюдалась в самом Омске и Омском районе.
Напомним, ранее мы публиковали данные Омскстата о поголовье скота, производстве и долгам по зарплате в нашем регионе.