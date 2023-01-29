Здоровое питание за 880 тысяч. В Омске продают готовый бизнес

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
На сайте объявлений появилось сообщение о продаже готового бизнеса в Омске. За 880 тысяч рублей предлагают магазин здорового питания на Волочаевской, 15.
Причина продажи — переезд собственников. Новому хозяину предлагают товарные остатки, оборудование (холодильные шкафы, морозильный ларь, торговые стеллажи, кассовая зона, весы, мебель), вывески с подсветкой, рекламный баннер, готовый сайт, базу поставщиков, страницы в социальных сетях, базу постоянных покупателей, также право аренды помещения (речь о 60 «квадратах»).
Интересно, что покупатель предлагает свою помощь в адаптации к бизнесу на первые три месяца.