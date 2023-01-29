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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Здоровое питание за 880 тысяч. В Омске продают готовый бизнес

29 января 2023, 13:01
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске магазин здорового питания продают за 880 тыс руб

Покупатель даже предлагает свою помощь в адаптации к новому делу.

На сайте объявлений появилось сообщение о продаже готового бизнеса в Омске. За 880 тысяч рублей предлагают магазин здорового питания на Волочаевской, 15.

Причина продажи — переезд собственников. Новому хозяину предлагают товарные остатки, оборудование (холодильные шкафы, морозильный ларь, торговые стеллажи, кассовая зона, весы, мебель), вывески с подсветкой, рекламный баннер, готовый сайт, базу поставщиков, страницы в социальных сетях, базу постоянных покупателей, также право аренды помещения (речь о 60 «квадратах»).

Интересно, что покупатель предлагает свою помощь в адаптации к бизнесу на первые три месяца.

#Продажа#Бизнес#Магазин#Общество#Экономика#Новости#Омск
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