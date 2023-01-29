Заработок на криптовалюте довел до полиции. Омича жестоко обманули в соцсетях

Posted 29 января 2023, 12:46
Published 29 января 2023, 12:46
Modified 29 января 2023, 12:48
Updated 29 января 2023, 12:48
36-летний житель Советского округа обратился в полицию после попытки стать криптомиллионером. Подробности истории рассказали правоохранители.
Мужчине в соцсетях предложили вступить в клуб торговли криптовалютой. После согласия на телефон омича позвонил якобы куратор, описал возможности дохода через куплю-продажу электронной валюты, обещал весомый доход.
Заявитель, следуя инструкции, перевел 2 000 рублей. На следующий день ему поведали, мол, заработал более 60 тысяч. Однако в назначенный день деньги не поступили. Куратор сослался на технический сбой и попросил еще 6 560 рублей для «прохождения верификации».
Последовали еще несколько предлогов… В общей сложности омич перевел мошенникам 30 500 рублей. Не получив никакого дохода, пошел в полицию.
Оперативники проводят проверку, чтобы выяснить все детали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.