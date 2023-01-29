Заработок на криптовалюте довел до полиции. Омича жестоко обманули в соцсетях

Заявитель, следуя инструкции, перевел 2 000 рублей. На следующий день ему поведали, мол, заработал более 60 тысяч. Однако в назначенный день деньги не поступили. Куратор сослался на технический сбой и попросил еще 6 560 рублей для «прохождения верификации».