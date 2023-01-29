«Замечены агрессивные действия». Омичи боятся стаи крупных собак в Нефтяниках

В комментариях под постом омичи возмутились: «В регионе эпидемия бешенства, а тут свора целая. Да и бирка не дает гарантии, что собака не болеет и не является переносчиком». Некоторые пользователи тоже видели описанную стаю — в районе улицы Менделеева.