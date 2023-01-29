«Замечены агрессивные действия». Омичи боятся стаи крупных собак в Нефтяниках

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Горожане возмущены количество бездомных собак на улицах Омска. Один из местных жителей выложил видеозапись в социальных сетях. На кадрах — по меньшей мере семь взрослых псов.
Известно, что стаю заметили в районе улицы Коммунальная. Автор поста в группе «Инцидент Омск» говорит, замечает собак уже не первый раз: «Насчитывали до 15! Замечены агрессивные действия стаи в сторону женщины с ребенком».
Автор также сообщает, что не замечал на животных чипов — знака того, что ранее их отлавливали, стерилизовали и вакцинировали. Также, по закону, «сережка» на ухе — гарант не агрессивности собаки.
В комментариях под постом омичи возмутились: «В регионе эпидемия бешенства, а тут свора целая. Да и бирка не дает гарантии, что собака не болеет и не является переносчиком». Некоторые пользователи тоже видели описанную стаю — в районе улицы Менделеева.
Напомним, ранее мы действительно сообщали об участившихся случаях бешенства в Омской области.