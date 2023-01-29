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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

«Замечены агрессивные действия». Омичи боятся стаи крупных собак в Нефтяниках

29 января 2023, 12:07
Фото: 1MI
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В омских Нефтяниках замечена крупная стая агрессивных собак

Очевидец ссылается на то, что видел сам. Местные жители подтверждают слова.

Горожане возмущены количество бездомных собак на улицах Омска. Один из местных жителей выложил видеозапись в социальных сетях. На кадрах — по меньшей мере семь взрослых псов.

Известно, что стаю заметили в районе улицы Коммунальная. Автор поста в группе «Инцидент Омск» говорит, замечает собак уже не первый раз: «Насчитывали до 15! Замечены агрессивные действия стаи в сторону женщины с ребенком».

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Фото: скриншот паблика Инцидент Омск

Автор также сообщает, что не замечал на животных чипов — знака того, что ранее их отлавливали, стерилизовали и вакцинировали. Также, по закону, «сережка» на ухе — гарант не агрессивности собаки.

В комментариях под постом омичи возмутились: «В регионе эпидемия бешенства, а тут свора целая. Да и бирка не дает гарантии, что собака не болеет и не является переносчиком». Некоторые пользователи тоже видели описанную стаю — в районе улицы Менделеева.

Напомним, ранее мы действительно сообщали об участившихся случаях бешенства в Омской области.

Еще один карантин. Омская область идет на рекорд по количеству очагов бешенства
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#Собаки#Соцсети#Жалобы#Животные#Общество#Город#Новости#Омск
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