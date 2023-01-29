Время пришло. В Омске начали искать, кто благоустроит сквер в Центральном округе

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Стартовали торги на благоустройство Сквера имени профессора Алексея Казанника. Информация об этом доступна на сайте госзакупок. Объект находится в Центральном округе городе, на пересечении улиц Булатова и Герцена.
Начальная цена контракта — 31 892 790 рублей. За эти деньги подрядчику предстоит оборудовать тротуары и пешеходные дорожки, установить фонари, проложить ливневку, обустроить парковку для машин, а также поработать с озеленением: часть деревьев снести, некоторые пересадить. В Сквере появится белая ротонда — круглая беседка с крышей — высотой в четыре метра.
Заявки на аукцион будут принимать до 6 февраля. К работе подрядчик приступит 15 апреля. Сдача назначена на 31 августа 2023 года.
Напомним, по итогам голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году Сквер имени Алексея Казанника занял первое место.