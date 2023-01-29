Время пришло. В Омске начали искать, кто благоустроит сквер в Центральном округе

Начальная цена контракта — 31 892 790 рублей. За эти деньги подрядчику предстоит оборудовать тротуары и пешеходные дорожки, установить фонари, проложить ливневку, обустроить парковку для машин, а также поработать с озеленением: часть деревьев снести, некоторые пересадить. В Сквере появится белая ротонда — круглая беседка с крышей — высотой в четыре метра.