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Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:24

Updated Сегодня, 03:24

Время пришло. В Омске начали искать, кто благоустроит сквер в Центральном округе

29 января 2023, 03:22
Фото: 1MI
иллюстрация

За 32 млн в Омске благоустроят сквер имени экс-генпрокурора РФ

Территория заняла первое место в голосовании за благоустройство в 2023 году.

Стартовали торги на благоустройство Сквера имени профессора Алексея Казанника. Информация об этом доступна на сайте госзакупок. Объект находится в Центральном округе городе, на пересечении улиц Булатова и Герцена.

Начальная цена контракта — 31 892 790 рублей. За эти деньги подрядчику предстоит оборудовать тротуары и пешеходные дорожки, установить фонари, проложить ливневку, обустроить парковку для машин, а также поработать с озеленением: часть деревьев снести, некоторые пересадить. В Сквере появится белая ротонда — круглая беседка с крышей — высотой в четыре метра.

Заявки на аукцион будут принимать до 6 февраля. К работе подрядчик приступит 15 апреля. Сдача назначена на 31 августа 2023 года.

Напомним, по итогам голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году Сквер имени Алексея Казанника занял первое место.

Набережная и сквер у дороги-дублера. Что благоустроят в Омске через год
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#Город#Общество#Новости#Омск#Благоустройство#Голосование#Мэрия#Аукцион
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