Вот в чем вопрос. Что ждет в России вернувшихся релокантов

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Некоторые релоканты сегодня стоят перед выбором: стоит ли возвращаться в Россию. «Новые известия» подготовили спецпроект, чтобы выяснить, что ждет «вернувшихся».
Андрей Турчак, секретарь генерального совета «Единой России» недавно выступил с предложением «сделать все», чтобы вернуть российских предпринимателей и высококвалифицированных специалистов в нашу страну. А вот спикер Госдумы Вячеслав Володин напротив — предлагал повысить налоги и отменить льготы релокантам.
Журналисты обратились к экспертам. Кандидат исторических наук Даниил Коцюбинский напомнил, иммиграции и репатриации происходили на всех этапах развития нашего государства: «Одно дело — бегство православных аристократов <…> Это были очень рискованные мероприятия, особенно в период начала Ливонской войны, но и до того — тоже. Другое дело — „тушинские перелёты“ и прочие боярские „измены и возвращения“ в эпоху Смуты начала XVII века. Здесь риска почти не было, и беглецы всегда могли рассчитывать, что на новом месте их ждут более интересные пожалования и статусы. Третье дело — „репатриация“ с территории Карелии и Ингерманландии православных крестьян, которым для новых мест поселения выделяли целые территории».
А вот советские власти допускали ошибки в «гостеприимстве», говорит историк Алексей Кузнецов: «В одних местах создавали фильтрационные пункты, в других вообще запрещали въезд». Хотя, отмечает эксперт, в любые времена были люди, которые могли рассчитывать на теплый прием. Но это единичные случаи.
Обращаясь к истории видим, что русских работников, вернувшихся с Китайско-Восточной железной дороги, признавали агентурой японской разведки и террористами. К расстрелам приговорили 21 тысячу человек. Поэтому историки неоднозначно оценивают нынешние высказывания Турчака о создании условий для возвращения.
Иммигрантам важен курс развития страны, куда хотят вернуться, убежден Даниил Коцюбинский. Многие возвращались в СССР, когда считали, что жизнь там «налаживается».
«Новые известия» анонсировали выход своего следующего спецпроекта на эту тему. Он будет посвящен тем самым «выгодным условиям» для специалистов и предпринимателей, которые покинули Россию.