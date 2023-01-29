Вот в чем вопрос. Что ждет в России вернувшихся релокантов

Журналисты обратились к экспертам. Кандидат исторических наук Даниил Коцюбинский напомнил, иммиграции и репатриации происходили на всех этапах развития нашего государства: «Одно дело — бегство православных аристократов <…> Это были очень рискованные мероприятия, особенно в период начала Ливонской войны, но и до того — тоже. Другое дело — „тушинские перелёты“ и прочие боярские „измены и возвращения“ в эпоху Смуты начала XVII века. Здесь риска почти не было, и беглецы всегда могли рассчитывать, что на новом месте их ждут более интересные пожалования и статусы. Третье дело — „репатриация“ с территории Карелии и Ингерманландии православных крестьян, которым для новых мест поселения выделяли целые территории».