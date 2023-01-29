Воспламенение газа, агрессивные собаки, здание за 78 миллионов. Воскресный Омск

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Жительница Большеречья получила ожоги. А перед этим она поставила чайник и уснула. О воспламенении газа рассказываем в материале ниже:
Вертолет санавиации должен был вылететь в Тюмень, но снова приземлился в Омске. Предварительная причина известна, следователи проводят проверку.
Часто поставщиками новостей становятся сами читатели. Публикуем подборку тем, о которых рассказали жители Омской области
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