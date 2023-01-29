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Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Воспламенение газа, агрессивные собаки, здание за 78 миллионов. Воскресный Омск

29 января 2023, 14:00
Фото: Город55
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Происшествия сегодня

Жительница Большеречья получила ожоги. А перед этим она поставила чайник и уснула. О воспламенении газа рассказываем в материале ниже:

Поставила чайник и уснула. Омичка получила ожоги из-за воспламенения газа
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Вертолет санавиации должен был вылететь в Тюмень, но снова приземлился в Омске. Предварительная причина известна, следователи проводят проверку.

Соцсети Омск

Часто поставщиками новостей становятся сами читатели. Публикуем подборку тем, о которых рассказали жители Омской области

Недвижимость в Омске

Сегодня было много новостей, связанных с недвижимостью. Мы предлагаем подборку самых интересных:

  • жилищные итоги 2022 года: чего хотели и что получали омичи;
  • земля продана: на месте бывших пороховых складов построят 10-этажный дом;
  • офисное здание в центре Омска продают: 78 миллионов, не считая капремонта;
  • литературный музей имени Ф. М. Достоевского расширяется: где будут новые залы;
  • благоустройство Сквера имени Алексея Казанника: начался поиск подрядчика.
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