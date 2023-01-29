Верблюд-убийца, приговор экс-начальнику УМВД Омска Быкову, пресс-конференция Буркова

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
Неделя началась с шок-контента. В больницу привезли мужчину с открытой черепно-мозговой травмой. Он скончался в реанимации. Выяснилось, травму омичу нанес… верблюд. Погибшим оказался сторож одной из баз отдыха в Тюкалинском районе. Город55 начал искать подробности истории. Мы узнали, кому принадлежит база отдыха «Березка».
В этот же день интерес к делу проявила прокуратура. Началась проверка. В распоряжении нашей редакции появилось видео нападения. Публикуем:
К вечеру понедельника стало известно, верблюда застрелили. Такое решение принял хозяин базы отдыха.
Казалось бы, трэш-новости с участием животных закончились. Но… во вторник силовики приступили к новому расследованию: лошадь сломала череп своему хозяину, мужчина пытался дрессировать животное.
Утро понедельника в Куйбышевском районном суде началось с оглашения приговора бывшему начальнику УМВД России по Омску Евгению Быкову. За покрывательство незаконной деятельности массажного салона, а также нелегальной продажи табака и алкоголя Быкова отправили в колонию строго режима на 10 лет, а также назначили штраф в 20 миллионов рублей и лишили офицерского звания.
Город55 вел летопись этой скандальной истории. Конечно, мы не пропустили и финальное заседание. В подробностях рассказываем, как это было:
24 января, во вторник, прокуроры утвердили обвинительное заключение в отношении 46-летнего жителя Курганской области. В августе прошлого года он с особой жестокостью изнасиловал 9-летнюю девочку из Новоомского поселка. Дело рассмотрит районный суд.
25 января, в среду, завершилось расследование уголовного дело в отношении 34-летнего омича, который насиловал собственных детей: 5-летнюю дочь и ее младших братьев. Его обвиняют в 15 эпизодах насилия. О происходящем знала мать, однако молчала. В полицию заявила старшая совершеннолетняя сестра.
26 января, в четверг, Омский областной суд огласил приговор Сергею Б. Его признали виновным в насилии над несовершеннолетними мальчиками, а также в съемках детского порно. Ранее фигурант уже был судим за аналогичные преступления. Теперь его отправили в колонию строго режима на 20 лет.
В понедельник случился пожар в Омском колледже профессиональных технологий на улице Дианова. Эвакуировались 300 человек. Обошлось без пострадавших.
Тем же вечером губернатор Александр Бурков поручил усилить меры противопожарной безопасности. В регионе участились случаи смертельных трагедий.
А на следующий день, во вторник, огонь охватил электрощитовую в школе № 129 на Магистральной. Эвакуироваться пришлось 460 школьникам и 36 сотрудникам. Без жертв. После инцидента проверку начала прокуратура.
25 января, в среду, глава региона провел большую пресс-конференцию. Среди журналистов были представители Города55. Мы не только задали свои вопросы, но и подробно рассказали о самых важных темах, которые подняли коллеги. Представляем дайджест интересного:
26 января в нижней палате российского парламента решалась судьба законопроекта о депутатских декларациях. Инициатива предполагала, что сенаторы и депутаты продолжат подавать сведения о доходах и имуществе, однако публиковать эти данные будут лишь в «обобщенном виде», то есть без сумм, фамилий и указания недвижимости. Большинство членов парламента проголосовали «за», в том числе омские Оксана Фадина, Игорь Антропенко и Александр Жуков. Высказались против коммунисты Андрей Алехин и Олег Смолин. Законопроект был принят.
Мы обратились за комментарием к Оксане Фадиной. Подробно публикуем наш разговор:
Начало года в регионе ознаменовано кадровыми изменениями во всех структурах власти. Так, на неделе официально утвердили должность седьмого заместителя мэра. Им с вероятностью 99% станет ныне директор депимущества мэрии Дмитрий Махиня. Мы выяснили, что будет входить в его новые обязанности. Тем временем, команду горадминистрации пополнил Михаил Веселев, ранее руководивший строительной компанией. Эту же отрасль он будет курировать в мэрии на должности заместителя директора департамента городского хозяйства Евгения Фомина.
В областном правительстве тоже не без изменений. Согласована кандидатура Дмитрия Рябикова на пост замминистра здравоохранения. Он займет место Александра Ахрамовича. А вот в министерстве образования грядет отставка. Татьяна Дернова может освободить кресло главы ведомства. Сообщается, что это ее личное решение.
И немного про «уехавших» омичей. Бывший министр строительства Омской области Михаил Губин уехал в Свердловскую область, чтобы занять там аналогичный пост. Однако ФСБ сорвали планы.
27 января в Омске прошло заседание художественно-экспертного совета при мэре. Обсуждалось, в частности, обновление набержной Оми. Там предлагали установить фигурки разноцветных голубей. Сергей Шелест эту идею отправил на… доработку.
На выходных стало известно, что начался поиск подрядчика для благоустройства Сквера имени Алексея Казанника. Он находится в Центральном округе Омска, в прошлом году победил в голосование по программе «Формирование комфортной городской среды». Стоимость работ — почти 32 миллиона рублей.
В нашем городе, напомним, весь 2022 год реализовывали проект «Меценатство». Он предполагал, что частный бизнес, отдельные предприниматели, помогут местным школам с ремонтом. Город55 проанализировал эту программу. Рассказываем в деталях:
В начале недели омичам посоветовали привиться от кори. Инфекция начала распространяться в соседних регионах. Тем временем показатель по заболеваемости ОРВИ опустился ниже эпидпорога. Это говорит об улучшении ситуации. Но не стоит терять бдительность. Очередной вариант «омикрона» — «кентавр» — все ближе к нашему региону. Жителям следует подготовиться к очередной инфекционной атаке. Город55 готов помочь в этом:
Город55 выражает соболезнования родным и близким Александра Михайловича.
25 января, в среду, «ястребы» потерпели свое третье поражение подряд. На этот раз дома принимали челябинский «Трактор». Матч завершился со счетом 4:2. Мы подробно рассказываем об игре здесь.
После поединка нападающий Сергей Толчинский прокомментировал проигрыш, он считает, что где-то игроки могут «лениться». Главный тренер Михаил Кравец тоже выразил свое мнение, он в деталях рассказал о неудачах команды.
Тем временем за «ястребами» понаблюдают не только на льду. Минюст проверит клуб на нарушения в расходовании денег и использовании имущества. Последний раз недочеты находили в 2016 году.