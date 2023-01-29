Верблюд-убийца, приговор экс-начальнику УМВД Омска Быкову, пресс-конференция Буркова

26 января в нижней палате российского парламента решалась судьба законопроекта о депутатских декларациях. Инициатива предполагала, что сенаторы и депутаты продолжат подавать сведения о доходах и имуществе, однако публиковать эти данные будут лишь в «обобщенном виде», то есть без сумм, фамилий и указания недвижимости. Большинство членов парламента проголосовали «за», в том числе омские Оксана Фадина, Игорь Антропенко и Александр Жуков. Высказались против коммунисты Андрей Алехин и Олег Смолин. Законопроект был принят.