В Омской области стало больше свиней и птиц, но меньше коров и коз

Что касается крупного рогатого скота, на конец декабря 2022 года поголовье составило чуть больше 331 тысяч голов. Это на 1,5% меньше, чем было в конце 2021-го. Сокращение наблюдается во всех категориях: коров на 2,7%, овец и коз на 1,3%.