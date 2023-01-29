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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

В Омской области стало больше свиней и птиц, но меньше коров и коз

29 января 2023, 05:26
Фото: 1MI
иллюстрация
Данные о поголовьях скота приведены на конец 2022 года.

К концу прошлого года в Омской области увеличилось поголовье свиней и птицы. Аналитику привели специалисты Омскстата.

Свиней насчитывалось почти 356 тысяч голов, птицы — 6,8 миллиона голов. Эти показатели немного выше, чем было в конце 2021 года. Положительную динамику связывают с увеличением числа сельскохозяйственных организаций.

Что касается крупного рогатого скота, на конец декабря 2022 года поголовье составило чуть больше 331 тысяч голов. Это на 1,5% меньше, чем было в конце 2021-го. Сокращение наблюдается во всех категориях: коров на 2,7%, овец и коз на 1,3%.

Напомним, ранее мы приводили данные статистиков по зарплатным долгам в Омской области перед Новым годом.

Перед Новым годом омичам задолжали свыше 3 млн руб зарплаты
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#Статистика#Сельское хозяйство#Омскстат#Экономика#Новости#Омская область#Омск
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