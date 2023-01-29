В Омской области стало больше свиней и птиц, но меньше коров и коз

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
К концу прошлого года в Омской области увеличилось поголовье свиней и птицы. Аналитику привели специалисты Омскстата.
Свиней насчитывалось почти 356 тысяч голов, птицы — 6,8 миллиона голов. Эти показатели немного выше, чем было в конце 2021 года. Положительную динамику связывают с увеличением числа сельскохозяйственных организаций.
Что касается крупного рогатого скота, на конец декабря 2022 года поголовье составило чуть больше 331 тысяч голов. Это на 1,5% меньше, чем было в конце 2021-го. Сокращение наблюдается во всех категориях: коров на 2,7%, овец и коз на 1,3%.
Напомним, ранее мы приводили данные статистиков по зарплатным долгам в Омской области перед Новым годом.