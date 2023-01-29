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Published Сегодня, 04:45

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Updated Сегодня, 04:47

Ссоры вредят здоровью. Конфликт довел омича до больницы

29 января 2023, 04:45
Фото: 1MI
иллюстрация

Омич в ходе ссоры сломал оппоненту ребра

О преступлении в полицию заявили врачи.

Сотрудники больницы после прибытия пациента сообщили в полицию. К медикам доставили 46-летнего жителя деревни Камчатка, что в Крутинском районе. Врачи диагностировали перелом ребер.

Местный участковый установил, травму нанес 44-летний житель деревни Ольгино того же района. Мужчину задержали, ранее он не был судим. Ребра оппоненту сломал в ходе ссоры.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение среднего вреда здоровью». Расследование продолжается.

Отметим, всего за минувшие сутки в полицию поступило 1 065 обращений. Возбуждено 40 уголовных дел.

#Драка#Ссора#Конфликт#Врачи#Больница#Полиция#Уголовное дело#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Крутинский район
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