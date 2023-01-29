Ссоры вредят здоровью. Конфликт довел омича до больницы

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
Сотрудники больницы после прибытия пациента сообщили в полицию. К медикам доставили 46-летнего жителя деревни Камчатка, что в Крутинском районе. Врачи диагностировали перелом ребер.
Местный участковый установил, травму нанес 44-летний житель деревни Ольгино того же района. Мужчину задержали, ранее он не был судим. Ребра оппоненту сломал в ходе ссоры.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение среднего вреда здоровью». Расследование продолжается.
Отметим, всего за минувшие сутки в полицию поступило 1 065 обращений. Возбуждено 40 уголовных дел.