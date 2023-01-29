Продано! На месте бывших пороховых складов в Омске построят 10-этажный дом

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Стало известно, кто одержал победу на аукционе по продаже федерального участка на территории Омска. Речь о земле на улице 17-й Военный Городок, недалеко от 7-й Северной. Она находилась в федеральной собственности, поэтому 80% средств от продажи пойдут в Управление имущество спецпроектов Минообороны РФ.
Новый владелец — Зайнудин Багандов. Он является учредителем ООО «Сму4», которое специализируется на строительстве зданий. Приобретенный участок — 5 976 «квадратов» — можно использовать под размещение военных объектов. Однако правительственная комиссия одобрила возведение на участке многоквартирного дома. Максимальная этажность — 10. Введение в эксплуатацию — до 2025 года.
Информация о сделке доступна на портале «ГИС — Торги». Начальная цена — 9 950 000 рублей. Новый собственник предложили в полтора раза больше — 15 750 000 рублей. Конкурентами на торгах были застройщики из Краснодара, Новосибирска, местные ИП.
Обязательное условие для Багандова при строительстве многоэтажки — это вырубка десятков деревьев.
Напомним, ранее мы сообщали что в центре Омска продают пятиэтажное офисное здание с прилегающим участком земли. Общая сумма лота — более 78 миллионов рублей.