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Продано! На месте бывших пороховых складов в Омске построят 10-этажный дом

29 января 2023, 09:46
Фото: 1MI
иллюстрация

Миноборны за 16 млн продало участок под жилье в Омске

Стоимость участка во время торгов выросла в полтора раза и достигла почти 16 миллионов рублей.

Стало известно, кто одержал победу на аукционе по продаже федерального участка на территории Омска. Речь о земле на улице 17-й Военный Городок, недалеко от 7-й Северной. Она находилась в федеральной собственности, поэтому 80% средств от продажи пойдут в Управление имущество спецпроектов Минообороны РФ.

Новый владелец — Зайнудин Багандов. Он является учредителем ООО «Сму4», которое специализируется на строительстве зданий. Приобретенный участок — 5 976 «квадратов» — можно использовать под размещение военных объектов. Однако правительственная комиссия одобрила возведение на участке многоквартирного дома. Максимальная этажность — 10. Введение в эксплуатацию — до 2025 года.

Информация о сделке доступна на портале «ГИС — Торги». Начальная цена — 9 950 000 рублей. Новый собственник предложили в полтора раза больше — 15 750 000 рублей. Конкурентами на торгах были застройщики из Краснодара, Новосибирска, местные ИП.

Обязательное условие для Багандова при строительстве многоэтажки — это вырубка десятков деревьев.

Напомним, ранее мы сообщали что в центре Омска продают пятиэтажное офисное здание с прилегающим участком земли. Общая сумма лота — более 78 миллионов рублей.

Нужен капремонт. Офисное здание и землю в центре Омска продают за 78 млн
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#Город#Экономика#Новости#Омск#Строительство#Дом#Многоквартирный дом
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