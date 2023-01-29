Продано! На месте бывших пороховых складов в Омске построят 10-этажный дом

Стало известно, кто одержал победу на аукционе по продаже федерального участка на территории Омска. Речь о земле на улице 17-й Военный Городок, недалеко от 7-й Северной. Она находилась в федеральной собственности, поэтому 80% средств от продажи пойдут в Управление имущество спецпроектов Минообороны РФ.