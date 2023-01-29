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Published Сегодня, 10:27

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Updated Сегодня, 10:29

Поставила чайник и уснула. Омичка получила ожоги из-за воспламенения газа

29 января 2023, 10:27
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичка забыла про включенный газ и получила ожоги

Женщину доставили в больницу. За дело взялись следователи.

В поселке Большеречье загорелся газ. 30-летняя женщина получила ожоги. Обстоятельства происшествия выясняют следователи. Ведется доследственная проверка.

Днем 28 января пострадавшая поставила на газовую плиту чайник с водой, а сама уснула. Проснувшись, обнаружила, что выкипевшая вода потушила конфорку. Женщина попыталась зажечь ее еще раз. Скопившаяся газовоздушная смесь воспламенилась. В районную больницу пациентку привезли с ожогами лица и рук.

Женщина проживала в квартире четырехэтажного дома. Специалисты проверили газовое оборудование, оно исправно. По результатам проверки следователей будет вынесено процессуальное решение.

#ЧП#Газ#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Большеречье
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