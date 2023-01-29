Поставила чайник и уснула. Омичка получила ожоги из-за воспламенения газа

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В поселке Большеречье загорелся газ. 30-летняя женщина получила ожоги. Обстоятельства происшествия выясняют следователи. Ведется доследственная проверка.
Днем 28 января пострадавшая поставила на газовую плиту чайник с водой, а сама уснула. Проснувшись, обнаружила, что выкипевшая вода потушила конфорку. Женщина попыталась зажечь ее еще раз. Скопившаяся газовоздушная смесь воспламенилась. В районную больницу пациентку привезли с ожогами лица и рук.
Женщина проживала в квартире четырехэтажного дома. Специалисты проверили газовое оборудование, оно исправно. По результатам проверки следователей будет вынесено процессуальное решение.