Поставила чайник и уснула. Омичка получила ожоги из-за воспламенения газа

Днем 28 января пострадавшая поставила на газовую плиту чайник с водой, а сама уснула. Проснувшись, обнаружила, что выкипевшая вода потушила конфорку. Женщина попыталась зажечь ее еще раз. Скопившаяся газовоздушная смесь воспламенилась. В районную больницу пациентку привезли с ожогами лица и рук.