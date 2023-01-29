Перед Новым годом омичам задолжали свыше 3 млн руб зарплаты

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Омскстат сообщает данные о просроченной задолженности по зарплате на 1 января 2023 года. По сравнению с показателями на 1 декабря долг уменьшился почти на 60%.
Работодатели в регионе не выплатили своим сотрудникам 3,2 миллиона рублей. Из них 1,2 миллиона — это долг омских организаций.
Напомним, в конце 2022 года мы рассказывали о задолженности на 1 декабря. Тогда она составляла свыше 8 миллионов рублей, при этом сумма по Омску не изменилась — 1,2 миллиона.