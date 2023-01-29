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Updated Сегодня, 04:14

Перед Новым годом омичам задолжали свыше 3 млн руб зарплаты

29 января 2023, 04:12
Фото: 1MI
иллюстрация
Первые данные по зарплатным долгам в 2023 году.

Омскстат сообщает данные о просроченной задолженности по зарплате на 1 января 2023 года. По сравнению с показателями на 1 декабря долг уменьшился почти на 60%.

Работодатели в регионе не выплатили своим сотрудникам 3,2 миллиона рублей. Из них 1,2 миллиона — это долг омских организаций.

Напомним, в конце 2022 года мы рассказывали о задолженности на 1 декабря. Тогда она составляла свыше 8 миллионов рублей, при этом сумма по Омску не изменилась — 1,2 миллиона.

Долг платежом красен. Сколько миллионов работодатели не заплатили омичам
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#Деньги#Зарплата#Статистика#Омскстат#Общество#Город#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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